Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in der Stadt Salzburg

Bei einem Wohnungsbrand in der Stadt Salzburg in der Nacht auf heute, Samstag, ist ein 47-Jähriger beim Löschen des Feuers an Händen und Füßen verletzt worden. Der Mann wurde vom Roten Kreuz ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Laut Polizei hatte eine Tischlampe aus unbekannter Ursache um 23.30 Uhr Feuer gefangen und eine Matratze entzündet. Die Bewohner konnten den Brand im Abstellraum selbst löschen.

In der Nacht ist es auch zu einem Brand einer Jausenhütte in Wals (Flachgau) gekommen. Die Feuerwehr wurde um 3.00 Uhr alarmiert. Drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zur Brandbekämpfung aus. Unterstützt wurden die Löscharbeiten auch von der Berufsfeuerwehr Salzburg. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher am Samstag auf APA-Anfrage erklärte. Warum die Holzhütte in der Nähe des Flughafens in Flammen aufgegangen war, muss noch ermittelt werden.