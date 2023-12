2. Tag der Warnstreiks im Handel: Gewerkschaft spricht von Einschüchterungsversuchen

Am Donnerstag in der Früh legten die Handelsangestellten etwa bei Interspar sowie bei Thalia im Wiener Donauzentrum ihre Arbeit für einige Stunden nieder. Ein Warnstreik ist im Unterschied zu einem Streik zeitlich befristet. Am Freitag sperrten einige Supermärkte nicht auf. So wurde etwa in Favoriten in Wien vor einer Filiale protestiert.