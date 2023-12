2 Kinder von freilaufendem Hund in Vorarlberg gebissen

Am Mittwochnachmittag soll es in Hard in Vorarlberg zu einem Bissvorfall mit zwei Kindern gekommen sein. Das berichtete der ORF. Demnach soll ein freilaufender Hund zwei Kinder attackiert haben. Eines wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus Bregenz gebracht. Das andere Kind dĂŒrfte weggelaufen sein. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die Aufschluss ĂŒber die IdentitĂ€t des Kindes geben können.

