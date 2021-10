2-G-Pickerl für Wirtschaftsstudenten

Kritik kommt vom Ring Freiheitlicher Studenten. Sie befürchten, dass ungeimpfte Studierende bereits beim Eingang auffallen und so eine gesellschaftliche Spaltung vorangetrieben wird.

Fleckerlteppich

An der WU selbst begründet man die Maßnahme mit der ökonomischen und personellen Herausforderung, die 21.000 Studierenden zu kontrollieren. Außerdem sei die Abholung des Pickerls freiwillig. Somit gebe es auch Geimpfte und Genesene ohne „Fast Lane Sticker“, hieß es vonseiten der WU.

Insgesamt gleichen die Corona-Maßnahmen an den österreichischen Universitäten allerdings einem Fleckerlteppich. Während an den meisten Hochschulen weiterhin Maskenpflicht herrscht, lockerte die Universität Wien mit Stichtag 25. Oktober ihre Maßnahmen. Zwar gilt die 2,5-G-Regel weiterhin, die Abstands- und Maskenpflicht in den Lehrveranstaltungsräumen entfällt aber. Grund dafür sei die Studierenden-Impfquote von über 80 Prozent. Trotz der Lockerungen soll aber eine ähnliche „Fast Lane“-Lösung wie an der WU bereits in Diskussion sein.