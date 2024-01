196 Asylplätze in Salzburger Stadtteil geplant: Anrainer in Sorge

Quote nicht erfüllt

Denn laut den Dezemberdaten des Vorjahres hat Salzburg die in der Grundversorgungsvereinbarung festgelegte Quote, die eine gleichmäßige Verteilung der Personen auf alle Bundesländer gewährleisten soll, nicht erfüllt. Nur übererfüllt diese Quote derzeit, von den restlichen Bundesländern erreichen nur das Burgenland und Vorarlberg eine knappe Annäherung an die vereinbarte Quote, Salzburg liegt dabei gleich auf mich Oberösterreich um rund 36 Prozent unter der Soll-Quote. Nur Kärnten schneidet noch schlechter ab.