1,7 Millionen in die eigene Tasche gesteckt: Kärntner verurteilt

Geld vergraben?

"Wo haben Sie denn Urlaub gemacht?", probierte es die Richterin weiter. "Auf der Saualm, da hat meine Familie ein Almhaus. Ich war zwei, drei Mal in Griechenland, sonst in Lignano", so der Angeklagte. Und überhaupt: "Wenn ich das Geld irgendwie veranlagt hätte, hätte man es ja gefunden." Was auch nichts heißen müsse, so die Richterin: "Vielleicht haben Sie es ja vergraben? Hat es alles schon gegeben."

Illegale Einkünfte ohne Steuern

In Sachen Abgabenhinterziehung fühlte sich der Angeklagte jedenfalls nicht schuldig: "Ich hätte nie gedacht, dass da Steuern fällig werden wie für mein Einkommen." Diese Verantwortung zweifelte die Richterin mit Verweis auf die kaufmännische Ausbildung des 68-Jährigen an: "Warum sollte man für illegale Einkünfte keine Steuern zahlen?" Er hätte dann ja genaue Aufzeichnungen führen und selbst die Finanz informieren müssen, verwies der Angeklagte auf einen Aspekt, der der Veruntreuung wohl schon um einiges früher ein Ende gemacht hätte. "Ja, ich weiß schon, das wäre blöd gewesen. Aber es ist halt so!", kommentierte die Richterin.

Auch Staatsanwältin Ines Küttler fand den Grund, warum man sich heute noch einmal vor Gericht trifft "strange": "Wenn man sich am Gesetz vorbei ein Einkommen verschafft, natürlich wird man das nicht bei der Finanz angeben, wer tut denn das schon." Aber zum Zeitpunkt der Tat habe der 68-Jährige mit dem "bedingten Vorsatz" gehandelt, finanzstrafrechtliche Delikte zu verwirklichen: "Das geht Hand in Hand."