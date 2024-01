16-Jähriger narrte Villacher Polizei mit falschen Notrufen

Ein 16-Jähriger hat die Villacher Polizei in der Nacht auf Dienstag mit falschen Notrufen genarrt. Zuerst zeigte er an, fünf Jugendliche wären mit einer Waffe unterwegs. In einer zweiten Anzeige hieß es, ein Mann habe eine Frau in ein Auto gezerrt und mit einer Schusswaffe bedroht. Beide Male wurden mehrere Streifen, ja sogar das Einsatzkommando Cobra in das genannte Gebiet geschickt. Die Fahndung wurde beide Male ohne Ergebnis eingestellt.

