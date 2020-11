16-Jährige getötet: „Sie wollte sterben und in das Paradies“

Mordanklage

Der Staatsanwalt klagt Mord an, der Verteidiger plädiert auf Tötung auf Verlangen. „Beende das“, habe Elena gesagt, als sie in seiner Wohnung auf der Couch lag und nach der Überdosis Schmerzen hatte. Er habe ihr nur helfen wollen, beteuert der Hilfsarbeiter am Dienstag im Grazer Straflandesgericht. Das habe er Elena versprochen, nachdem sie Abschiedsbriefe geschrieben habe: „Sie wollte sterben und ins Paradies.“

Mund und Nase verklebt

Elena starb aber nicht an der Überdosis: Der Angeklagte soll Mund und Nase verklebt sowie ihren Hals zusammengedrückt haben. Danach ging er einkaufen, duschte und rief die Polizei.