16-Jährige getötet: „Sie war ein fröhlicher Mensch“

Eine „lebendige und lebensfrohe“ junge Frau sei Elena gewesen, erinnert sich ihr Freund. „Sie war immer eine gute Schülerin und hat sogar nebenbei gearbeitet, um etwas für später zu sparen“, beschreibt der junge Mann am Mittwoch als Zeuge in jenem Prozess, in dem über den Tod der erst 16-jährigen Steirerin verhandelt wird: Der Nachbar des Mädchens ist wegen Mordes angeklagt er soll die durch Tabletten benebelte Schülerin in seiner Wohnung erstickt haben.

"Blitzschnell"

Der 42-Jährige gibt zu, Elena zuerst Mund und Nase verklebt und danach auch noch den Hals zugedrückt zu haben. Aber das habe sie so haben wollen: „Ich habe es gemacht, blitzschnell. Aber das war so falsch, wie etwas nur falsch sein kann“, betont er vor Gericht. Auf die Idee, der unter Liebeskummer leidenden Schülerin Hilfe zu holen, nachdem sie Dutzende Beruhigungstabletten geschluckt hatte, sei er „leider nie gekommen“. Schließlich habe sie mehrmals über Suizid gesprochen, weil sie so unglücklich gewesen sei.