13 Betriebe schenken Kaffee im „BackCup“ aus

„Coffee to go again“ nennen die steirischen Grünen jenes System, das sie in zumindest drei steirischen Regionen umgesetzt sehen wollen: Becher, die nach dem Austrinken des Kaffees oder Tees nicht im Müll landen, sondern wiederverwendet werden. „Jeder Kaffee, der im Mehrwegbecher statt im Einwegbecher genossen wird, ist ein Gewinn für die Umwelt“, begründet Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl.

In Graz startet das Pfandsystem am 1. Dezember ( der KURIER berichtete). Initiiert von Umweltstadträtin Tina Wirnsberger wurden vorerst 3000 „ BackCups“ angeschafft: Behälter, die an die teilnehmenden Betriebe ausgegeben werden und wiederverwendbar sind. 13 Unternehmen haben ihre Teilnahme schon zugesagt: Beanery, Buna, Café Central, die Fahrbar, Ducks, Ginko, gramm/dekgramm, Kunsthauscafé, Omas Teekanne, Mangolds, Parks, Tribeka und Sorger.