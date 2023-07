12 Drogentote in Kärnten: Jetzt reagiert das Land

Die Kärntner Suchtkoordination hat am Donnerstag in Klagenfurt ihren Jahresbericht für das vorige Jahr präsentiert. Laut der zuständigen Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) habe sich das Angebot an illegalen Substanzen massiv erhöht und zudem die Verfügbarkeit erleichtert.

Gleichzeitig habe das Land die Angebote ausgebaut, "um vor allem Kinder aber auch Erwachsene davon abzuhalten, süchtig zu werden", wie Prettner bei einer Pressekonferenz betonte.

