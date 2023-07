Wieder ein Drogentoter in Kärnten: 23-Jähriger lag tot in Wohnung

Erneut gibt es einen Drogentoten in Kärnten zu beklagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bereits am Samstag ein 23-jähriger Klagenfurter von seinen Angehörigen leblos in seiner Wohnung aufgefunden.

Entdeckt wurden dabei auch diverse Medikamente und auch Suchtmittel. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Leichnams an.

Am Montag war schließlich eindeutig klar: Der Mann starb an Drogen.