100er motiviert zur Vignettenflucht

Christian Überbacher steht mit einem Platten bei einer Autobahntankstelle im Tiroler Unterland. Aber seine Laune war bereits vor der Panne im Keller. Angesprochen auf den diese Woche eingeführten permanenten " Lufthunderter" redet sich der Innsbrucker schnell in Rage. "Das Tempogefühl ist katastrophal. Man glaubt, dass man steht." Das neue Dauer-Limit gilt auf rund 90 Autobahnkilometern. Dass die Tempobremse die Luftqualität verbessern soll, ist für den Besitzer einer Autowerkstatt kein Thema: "Das interessiert mich nicht. Schön langsam muss man die Vignette in Frage stellen."

Das tut auch Herbert Aderbauer. Der Bayer hat auf dem Weg ins Zillertal an der Grenze zu Tirol eine Rast eingelegt. "Ich habe mir schon überlegt, ob ich über die Bundesstraße fahre. Da sehe ich wenigstens die Landschaft. In Zukunft werde ich mir die Vignette sparen", sagt der Deutsche, der das Credo seiner Autofahrernation lebt: "Die Autobahn ist dazu da, schnell von A nach B zu kommen." Drei bis vier Mal im Jahr geht die Reise nach Mayrhofen. In Zukunft allerdings nicht mehr über die Inntalautobahn (A12), auf der nun in weiten Teilen ständig der " Lufthunderter" gilt. Der trat bisher nur bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte in Kraft.