1.009 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich will auch nach Wochen harten Lockdowns nicht signifikant sinken, hinzu verbreiten sich die höher ansteckenden Mutationen immer mehr. Darum gelten ab heute auch verschärfte, harte Maßnahmen (mehr dazu) in Österreich.

Epidemiologe Gerald Gartlehner von der Donau-Uni Krems zeigte sich im Ö1-Morgenjournal nur bedingt überzeugt, dass die Maßnahmen auch die erhoffte Besserung (7-Tage-Inzidenz unter 50) bringen werden. Heute um 16:30 Uhr diskutieren Regierung, Experten und Länder weitere Schritte.

Von gestern auf heute wurden in Österreich jedenfalls 1.009 Neuinfektionen registriert, was eine Besserung darstellt. 33 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona wurden gezählt.