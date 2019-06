Täglich 1000 Pannen im Urlaub

Rund 2.600 Patienten sind vergangenes Jahr nach einer Verletzung oder Erkrankung im Rahmen des Schutzbriefes des ÖAMTC zurück nach Hause gebracht worden. Davon waren rund 1.000 in Österreich auf Urlaub. Es folgten Italien mit 308, Kroatien mit 211, Spanien mit 204, Deutschland mit 197 und die Türkei mit 156 medizinisch bedingten Rückholungen, hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Die meisten Fälle betrafen Verletzungen wie Bänderrisse oder Knochenbrüche. Rund 32 Prozent waren internistische Notfälle wie etwa Blinddarm- oder Lungenentzündungen. Herz- und Kreislaufprobleme machten im Vorjahr zwölf Prozent aus. Die Urlaubszeit ist die Hauptreisezeit der Schutzbrief-Nothilfe. „Mehr als 1.000 Anrufe oder Hilfsansuchen per App pro Tag sind hier keine Seltenheit, im Jahresschnitt sind es über 580 Kontakte täglich“, sagte ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. Seit 60 Jahren gibt es den Schutzbrief.

Internationale Hilfe

In Summe hat der Mobilitätsclub im vergangenen Jahr 57.385 Hilfeleistungen im In- und Ausland durchgeführt. Das Spektrum dabei ist vielfältig - viele tausend Mietwagen wurden ebenso organisiert wie Hotelzimmer, Pannenhilfe oder Abschleppdienste. Rund 8.000 defekte Fahrzeuge, 3.000 davon aus dem Ausland, wurden rückgeholt. Der Schutzbrief umfasst neben Österreich alle Länder Europas, die Russische Föderation, alle Mittelmeer-Inseln, die Kanarischen Inseln, die Azoren und Madeira sowie die außereuropäischen Mittelmeer-Anrainerstaaten wie etwa Syrien, Ägypten, Israel oder Libyen. So leistete der ÖAMTC beispielsweise bereits Pannenhilfe in Syrien, einen Krankheitsfall gab es auch schon im Grenznahen Gebiet zur Türkei, sagte Maria Tüchler, Leiterin der ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe.