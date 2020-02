100-mal geliebte Donau: Reise-Etappen auf der Schallaburg

Stromquelle

Ein anderer Wirtschaftsfaktor ist die Nutzung der Donau als Quelle für die Stromerzeugung – die durchaus nicht unumstritten ist. In Österreich wurden zehn Laufkraftwerke errichtet, zwei wurden durch massive Proteste verhindert: Jenes in Hainburg und jenes in der Wachau bei Rossatz-Arnsdorf. Aber nicht nur die Vergangenheit und die Geschichte rund um den Strom sind Thema der Ausstellung, es wird ebenso in die Gegenwart – zum Beispiel auf das Verhältnis der Wiener zur Donau – geblickt wie in die Zukunft.