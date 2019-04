10 Verhaltensregeln für Alm-Besucher präsentiert

Insgesamt soll der Vehaltenskodex für die Almnutzung ein Gegenstück zu den Pistenregeln sein. Die Regeln seien zwar nicht gesetzlich verankert, aber: "Rechtlich ist es ganz wichtig, dass die Aufklärung erfolgt. Ein Richter wird dann anders bewerten", meinte Ermacora.

Haftungsrecht geändert

Außerdem hat die Bundesregierung eine Gesetzesänderung in Begutachtung geschickt, die einen neuen Absatz im ABGB enthält, mit dem das Haftungsrecht geändert wird. "Auch gesetzlich wird die Eigenverantwortung der Alm-Besucher festgeschrieben, gleichzeitig schaffen wir Rechtssicherheit für unsere Bauern", erläuterte Köstinger.

Auch die Versicherungslösungen wurden evaluiert, ergänzte der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, Josef Moosbrugger. "Jeder Landwirt hat eine Haftpflichtversicherung. Wenn Tiere aber in fremder Obhut sind, soll eine subsidiäre Dachversicherung in den Bundesländern für zusätzlichen Schutz sorgen", sagte er. In Tirol gibt es eine gesonderte Versicherung bereits, in Vorarlberg wurde sie ausgebaut.