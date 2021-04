10 Jahre Ortstafellösung: Gestürmt, verrückt, beschmiert, normal

Dass heute in der 4100-Einwohner-Gemeinde Bleiburg etwas nicht zweisprachig angeschrieben wird, ist schwer vorstellbar. Ortstafel, Wahlplakate, die Beschilderung vor dem Stadtamt: Alles auf Deutsch und Slowenisch. Im Stadtamt am Fuße des Petzen sitzt Bürgermeister Stefan Vistoschnig (SPÖ). Seit 18 Jahren im Amt und somit Zeitzeuge.

Zweigeteilte Orte

„Ich weiß nicht, wie oft wir in Wien waren. Bei jeder Sitzung deutete alles auf Durchbruch hin, doch dann war es wieder nur Status quo“, erinnert sich der 69-Jährige. Was sich seit der Lösung verändert habe? „Wir sind freier geworden. Diese Trennung war wie ein Klotz. Es gab Lebensmittelgeschäfte, in die wäre ein Kärntner-Slowene nie gegangen, oder getrennte Kulturvereine“, erzählt der Stadtchef.

Viele, gerade außerhalb Kärntens, hätten die Emotionen unterschätzt, die die Debatte um die Ortstafeln in der Bevölkerung mitgebracht habe. „Wir in Südkärnten wurden als ,die da unten‘ gesehen“, sagt der Bürgermeister. Und Dörfler, der neben ihm sitzt, ergänzt: „Die Tafeln waren etwas Symbolisches, aber die Wunden lagen tiefer, länger zurück.“