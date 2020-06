Öffi-Tickets werden wieder teurer

Die Nachricht von der VOR-Tariferhöhung platzt in Niederösterreich mitten in den laufenden AK-Wahlkampf. Entsprechend sind die Reaktionen. Obwohl beim VOR betont wird, die Erhöhung sei keinem einzelnen Partner des Verkehrsverbundes zuzuschreiben, sondern eine Gemeinschaftsentscheidung, setzten die schwarzen Gewerkschaftsvertreter zur Kritik an den ÖBB an. " Pendler sind keine Melkkühe. Die ÖBB will sich offensichtlich am Rücken der Pendler sanieren", wettert der NÖAAB-Spitzenkandidat Franz Hemm. In Niederösterreich sei jeder zweite Erwerbstätige Pendler. Maßnahmen wie Job-Ticket oder Pendler-Euro seien zwar Entlastungen, Hemm ist das aber nicht genug. "Angesichts der niedrigen Spritpreise brauchen wir bei den Öffis ein Einfrieren der Tarife, sonst wird Autofahren bald billiger."