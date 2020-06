Kritik an "egoistischen Eltern"

Die Sensationsgeburt von Zwillingsbuben durch eine 60-Jährige im Klinikum Wels-Grieskirchen (OÖ) hat Diskussionen über die Sinnhaftigkeit künstlicher Befruchtungen in hohem Alter ausgelöst. Die Mutter hatte sich bereits zum zweiten Mal im Ausland Eizellen einsetzen lassen. Schon vor drei Jahren brachte sie ein gesundes Mädchen zur Welt. Seit Dienstag sind Eizellen-Spenden auch in Österreich erlaubt, allerdings gilt für Empfängerinnen ein Alterslimit von 45 Jahren.

Michael Rosenberger, Priester und Moraltheologe an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz (KTU), lehnt derartige Eingriffe bei Frauen über 45 entschieden ab: "Das ist unverantwortlich und egoistisch."

Der 52-Jährige verweist darauf, dass die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine verantwortliche Elternschaft propagiert. "Paare mit Kinderwunsch sollten sich vorab fragen, können wir ruhigen Gewissens ein Kind in die Welt setzen?" In der christlichen Ethik stehe das Wohl des schwächsten Beteiligten deutlich über allem anderen. "Und in dem Fall sind das die Kinder", sagt Rosenberger. Eltern müssten in der Lage sein, Kinder aktiv auf dem Weg in die Eigenständigkeit zu begleiten. Das sei etwa die Zeit zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr. "Die Welser Eltern sind dann zumindest 80 bzw. 83 – da ist wohl vorprogrammiert, dass die Kinder noch andere Bezugspersonen brauchen. Doch das ist eine Zumutung", betont der Moraltheologe. Auch sei damit zu rechnen, dass die Kinder bereits in jungen Jahren für ihre Eltern sorgen müssen. Rosenberger: "Der Generationenvertrag würde damit nur zur Hälfte erfüllt – das wäre krass unfair."