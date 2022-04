Zweiter Flug eines oö. Paragleiters endete im Spital

Ein 25-jähriger Paragleiter ist bei seinem zweiten Flug am Samstag um 19.30 Uhr in St. Ulrich bei Steyr hart gelandet.

Endete sein erster Flug an diesem Tag noch ohne Probleme im Garten seines Nachbarn, verlor er nach dem zweiten Start plötzlich rasant an Höhe und schlug auf dem Wiesenboden auf. Der Mann wurde verletzt ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen, berichtete die oö. Polizei am Sonntag.