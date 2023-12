Zweite Beschwerde gegen Gas-Probebohrungen in Molln

"Der vorgelegte Zeitplan ist falsch. Das die Bohrungen bis MĂ€rz fertiggestellt sind, geht sich nicht aus", sagt Stolz. Wenn die Arbeiten bis in den Sommer weitergefĂŒhrt werden wĂŒrden, mĂŒsse man den Einfluss auf die Umwelt neu bewerten.

ADX rechnet nicht mit Auswirkungen

Auf Anfrage des KURIER stellt das Unternehmen ADX Energy klar, dass die geplante Gas-Probebohrung außerhalb des Naturschutzgebietes Jaidhaustal erfolgt. Die vielfĂ€ltigen Beschwerden und AntrĂ€ge der Umweltaktivisten sollen daher ins Leere laufen.

ADX Energy rechne nicht mit einer Genehmigung des Antrags auf aufschiebende Wirkung und will die Arbeiten zĂŒgig fortsetzen, um den vorgegebenen Zeitplan einhalten zu können.

GrĂŒne gegen Bohrungen

Landtagsabgeordneter und Naturschutzsprecher der GrĂŒnen Rudi Hemetsberger spricht sich in einer Aussendung gegen die Probebohrung aus. "Der Widerstand gegen die Erdgasbohrung in Molln wird immer heftiger, die Beschwerden gegen die naturschutzrechtliche Bewilligung immer mehr. Und das völlig zu Recht." Die Beschwerden wĂŒrden zeigen, dass das letzte Wort in der Causa noch nicht gesprochen sei.