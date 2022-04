Zwei Paragleiter landeten in Oberösterreich unverletzt in Bäumen

In Oberösterreich sind am Freitagnachmittag zwei Paragleiter bei ihren Flügen in Schwierigkeiten geraten und in Bäumen gelandet. Beide Flugsportler blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. Ein Unfall ereignete sich Micheldorf (Bezirk Kirchdorf): Der Gleitschirm eines 61-Jährigen aus dem Bezirk Schärding war durch Turbulenzen zusammengeklappt. Der Sportler konnte den Notschirm aktivieren und blieb in einem hohen Baum hängen. Er wurde von der Bergrettung geborgen.

In Ternberg (Bezirk Steyr-Land) war ein 22-jähriger Flugsportler kurz nach dem Start ins Trudeln geraten. Er stürzte trotz gezogenem Rettungsschirm ab und blieb in einem Waldstück hängen. Der Linzer sicherte sich am Baum, verständigte die Einsatzkräfte und wurde von der Feuerwehr gerettet.