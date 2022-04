OÖ: Mann wollte Kätzchen töten, Nachbarn retteten sie

Die Aussage des Halters sei „nicht nur extrem schockierend, sie zeigt auch, dass dies dort nicht zum ersten Mal vorgekommen sein dürfte“, war Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler empört. Der Fall wurde der Behörde gemeldet. „Zudem handelt es sich bei 'mutwilliger Tötung' gemäß §222 Strafgesetzbuch um ein Delikt, für das zwei Jahre Freiheitsstrafe drohen - genau wie bei dem ermordeten Hund in Altlengbach. Das dürfte manchen Menschen noch nicht bewusst sein.“

Stadler zieht die drei Katzenbuben, die sie in Gedenken an den am Sonntag tödlich verunglückten Willi Resetarits „Willi“, „Ostbahn“ und „Kurti“ taufte, selbst auf, bis sie alt genug für eine Adoption durch tierliebe Menschen sind.