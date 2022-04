Unfall im Innviertel forderte neun Verletzte

Der 49-jährige Niederländer, dessen Fahrzeug um 180 Grad gedreht und in ein Feld geschleudert wurde, wurde im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr barg den Lenker mit schwerem Gerät, ebenso eine 65-jährige Münchnerin, die in dem niederösterreichischen Auto gesessen war. Alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge - insgesamt neun Personen - wurden in die umliegenden Spitäler eingeliefert.