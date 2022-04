Von Kirche bis Bim-Station: Die Open-Air-Saison startet

Eintritt frei

Auch im Rest der Stadt wird heuer einiges an kostenloser musikalischer Unterhaltung geboten. Der KURIER hat den Ăśberblick:

Seit 2010 ist es eine Größe in Wien. Heuer wird das Popfest von 28. bis 31. Juli über die Bühne gehen – und das wie in Vor-Pandemie-Zeiten rund um die Karlskirche. Das Line-up wurde noch nicht bekannt gegeben.

Am 14. Mai kann beim Himmel und Wasser auf der Donauinsel (22., Steinspornbrücke 1) getanzt werden, was das Zeug hält. Von 14 bis 22 Uhr spielt es im Freien Techno und House, danach wird indoor aufgelegt. Die DJs freuen sich über freie Spenden.

„Was wurde eigentlich aus Techno Picknick und kommt es jemals zurück?“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite. Und weiter: Die Antwort sei ein klares Ja. Am 8. Mai und am 14. August sind wieder welche geplant, die Details sind noch offen.

Von 27. bis 28. Mai wird der 15. Bezirk laut Verein M15 in eine „Kultur- und Spaßhochburg“ verwandelt. Beim Rudolfstanz zwischen Westbahnhof und Technischen Museum gibt es Musik, Gastronomie und auch Kinderprogramm. Erwartet werden an diesen Tagen rund 12.000 Besucher.

1. Mai Rave: Am Tag der Arbeit wird am Maria-Theresien-Platz vom 14 bis 22 Uhr fĂĽr den Klimaschutz demonstriert, diskutiert und getanzt. Auch am Heldenplatz und beim Vienna City Beach Club in KaisermĂĽhlen gibt es DJ-Line-Ups.

Das Donauinselfest soll heuer nach zwei Jahren mit Schmalspurvarianten „wie früher“ über die Bühne gehen. Es findet von 24. bis 26. Juni statt.

Zwar außerhalb Wiens, aber gleich daneben, steigt Techno am Berg. Bei der Franz-Ferdinand-Hütte bei der Perchtoldsdorfer Heide kann am 4. Juni von 14 bis 22 Uhr getanzt werden. Aufstieg: Circa 45 Minuten.