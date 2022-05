Zwei Jugendliche durch brennenden Alkohol schwer verletzt

Ein Grillabend unter neun Jugendlichen im Bezirk Rohrbach in der Nacht auf Sonntag hat für einen 19- und 20-Jährigen im Krankenhaus geendet. Die beiden waren mit den anderen in einem Garten rund um einen Betontisch mit offener Feuerstelle gesessen. Eine Rinne in der Mitte war mit Bio-Ethanol gefüllt und angezündet. Beim Nachfüllen des hochprozentigen Alkohols schwappte die brennende Flüssigkeit über und entfachte die Kleidung der beiden Jugendlichen, berichtete die Polizei.

Die anderen Freunde löschten sofort mit Wasser. Die beiden schwer verletzten jungen Männer kamen nach der notärztlichen Versorgung zuerst ins Krankenhaus Rohrbach und wurden danach in Spezialkliniken geflogen.