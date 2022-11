Zwei Bankomaten in Einkaufszentrum in Linz gesprengt

In einem Einkaufszentrum in der Linzer Industriezeile wurden Samstagfrüh zwei Bankomaten gesprengt. Die Täter kamen aber nicht ans Ziel: Die Männer flüchteten ohne Beute mit überhöhter Geschwindigkeit in einem Auto ohne Kennzeichen, berichtete der Einsatzleiter der Polizei, Florian Oberauer.

Die Polizei verfolgte den Wagen eine Zeit lang, doch aufgrund der hohen Geschwindigkeit des unbekannten Fahrers brach der Sichtkontakt schnell ab. Der Pkw ist jedenfalls von der Prinz-Eugen-Straße auf die Mühlkreisautobahn/A7 in Richtung Urfahr/Dornach unterwegs gewesen.

Zu wenig Sprengstoff

Um 4.35 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Als die Beamten eintrafen, war die Eingangstür aufgezwängt und das Foyer verwüstet, schilderte der Einsatzleiter. "Die Sprengung ist erfolgt, aber zum Geld sind sie nicht gelangt", betonte Oberauer. "Offenbar haben sie zu wenig Sprengstoff oder Gas verwendet - denn die Kassetten gingen nicht auf." Beide Bankomaten wurde dabei völlig zerstört, der Sachschaden sei erheblich.

Die Polizei konnte bereits das Videomaterial der Überwachungskamera sichten. Darauf seien drei Täter im Foyer zu sehen, sagte der Einsatzleiter. Ob es noch weitere Fluchtfahrer gegeben habe, sei noch unklar. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.