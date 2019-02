Zum Abschied ein lautes Servus

Erst in den letzten Jahren konnte das Trio von seiner Musik leben. Stadler spielt auch in anderen Bands und ist Tontechniker. Sikora arbeitet als Physiotherapeut und Sonntagbauer ist Doktoratsstudent der Germanistik. Obwohl es viele Fans in Wien, der Steiermark und in Bayern gibt, ist ihnen Oberösterreich sehr wichtig. Anekdoten gibt es viele. „Wir haben unser 10-Jahres-Jubiläum verschwitzt“, sagt Sikora. Gefeiert haben sie das 13-Jährige. „Zwei Stunden vor diesem Auftritt wurde mein Sohn geboren. Ihm und meiner Frau habe ich das Lied ’Donzn am Firn’ gewidmet.“ Stadler ergänzt: „Das war einzigartig.“ Andere Highlights waren Konzerte vor mehreren tausend Fans.

Heuer ist die Band ist noch im Linzer Posthof zu hören (30. 3.), beim „ Woodstock der Blasmusik“ (28. 6.), auf der Burg Clam (30. 6.) und beim „ MusikfestiWels“ (12. 7.). Im Welser Schlachthof, wo die „Krautgeschichte“ begann, steigt das letzte Konzert als Open Air (31. 8.).

www.facebook.com/krautschaedlcom