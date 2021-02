Zu große Kräfte für unseren Körper

Überschattet wird die Weltmeisterschaft von einer ganzen Reihe von Verletzungen im Vorfeld. Speziell in Österreichs Damenteam sind die Reihen arg gelichtet. Somit können die Trainer bei der Rekrutierung des WM-Kaders keineswegs aus dem Vollen schöpfen. Das Problem liegt in erster Linie bei den aggressiven Skiern, die enge Kurvenradien erlauben. Das macht sie aber in Extremsituationen unbeherrschbar. Den dabei frei werdenden Kräften kann der menschliche Körper oft nicht standhalten. Sollbruchstelle ist zumeist das Knie. Mit jedem weiteren Unfall bricht erneut eine Debatte über Konsequenzen aus. Geschehen ist bisher nichts. Speziell in Lockdown-Zeiten will das TV-Publikum unterhalten werden, und das Spektakel fordert seine Opfer.

Kreuzbandriss

„Es wird viel diskutiert“, sagt Niederndorfer: „Ich habe keine Idee, wie man das massiv reduzieren könnte.“ Auch Präsidententochter Maria hat es erwischt, passiert ist es im November beim Riesentorlauftraining: mit einem Arm im Tor eingehängt, Körper verdreht, ein Ski greift – Kreuzbandriss. Bis dahin war die 20-jährige Vöcklabruckerin beständig auf dem Weg nach oben. Im Vorjahr wurde sie Jugendmeisterin im Slalom, bei den olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne kam sie dreimal unter die Top Ten. Nach der Operation plagt sich Maria Niederndorfer zurzeit in der Rehabilitation.

Der Weg zurück ist lang

Elisabeth Reisinger (24) aus Peilstein ist nach Kreuzbandriss Nummer zwei, erlitten vor knapp einem Jahr, schon ein Stück weiter. Sie möchte demnächst wieder auf Skiern stehen. Doch der Weg zurück ist lang und mühsam. Daniel Hemetsberger (29) aus Nußdorf am Attersee kennt diese Tortur zur Genüge. Mit bereits vier Kreuzbandrissen ist er quasi Rekordhalter in dieser schmerzhaften Disziplin. Regelmäßig hat er sich zurückgekämpft. Mit respektablen Ergebnissen auf dem Hahnenkamm und in Garmisch hat er sich jedenfalls für die WM empfohlen. Elisa Mörzinger (23) aus Altenfelden ist zwar gesund und aktuell bestplatzierte Österreicherin in der Parallelslalom-Wertung, für ein WM-Ticket reichte das allerdings nicht.