Zimtsterne als Heilmittel

Zimt kann gegen Husten und Schnupfen, aber auch bei Magenschmerzen und als Entwässerungsmittel eingesetzt werden. Neuere Studien untersuchen die blutzucker- und cholesterinsenkende Wirkung von Zimt, es gibt bereits entsprechende Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Wenn Sie nun denken, bei all den erwähnten Vorteilen werden Sie ab sofort Zimt in hohen Dosen konsumieren, um sämtlichen Krankheiten vorzubeugen, muss ich Sie leider warnen: Zimt enthält Cumarin. Und dieses kann hoch dosiert Kopfschmerzen verursachen, im schlimmsten Fall sogar zu Leberschäden führen. Die verschiedenen Zimt-Sorten enthalten unterschiedlich hohe Cumarin-Anteile. So ist im billigeren Kassia-Zimt mehr enthalten als im teureren Ceylon-Zimt. Achten Sie also wie immer auf die Qualität der Produkte, die Sie kaufen. Abgesehen davon, kann ich Sie beruhigen: So viele Zimtsterne, dass Sie Cumarin-bedingte Kopfschmerzen bekommen, können Sie kaum essen. Genießen Sie also in den nächsten Wochen jedes einzelne Keks!

Silke Kranz ist diplomierte Sport- und Ernährungsmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell