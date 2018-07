„You are an Ironman“

Wenn Sie so wie ich nicht nur das Salat-, sondern auch das Dessertbuffet schätzen, wird Ihnen die Tomate erst recht ans Herz wachsen, besteht sie doch zu 95 Prozent aus Wasser. 100 Gramm Tomate liefern gerade einmal 20 Kilokalorien. Sie dürfen also kräftig zulangen. Zusätzlich enthält sie Kalium, Vitamin A, C, E und einige B-Vitamine. Antioxidativ punktet die Paradeiser außerdem mit einem hohen Anteil an Flavonoiden in der Schale sowie dem Carotinoid Lycopin. Dieses Lycopin stellt einen der stärksten Radikalfänger in unserem Körper dar. Wie bei vielen Antioxidantien steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass der Konsum von Lycopin das Risiko reduziert, an Herz-Kreislauferkrankungen, Osteoporose, Diabetes und Krebs, vor allem Prostatakrebs, zu erkranken. Falls Ihre Lieben Pasta mit Tomatensauce einer Insalata Caprese vorziehen: in diesem Fall kein Problem. Die Verfügbarkeit von Lycopin ist bei verarbeiteten und erhitzten Produkten sogar höher als roh.