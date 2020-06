Wullowitz-Prozess: "Es ist halt so passiert"

Alle blicken auf den Eingang des Gerichtssaals. Jeder ist gespannt, wer wohl der Mann ist, der in Wullowitz (Bezirk Freistadt) am 14. Oktober 2019 sowohl einen Flüchtlingsbetreuer als auch einen Altbauern erstochen haben soll.

Endlich schließen die Polizeibeamten die Tür des Seiteneingangs auf. Ein weiterer Beamter führt den Angeklagten am Arm in den Saal herein.