Wullowitz: Mordprozess startet am Mittwoch

Betreuer bei Angriff schwer verletzt; auf Flucht Person erstochen; Polizei sucht nach braunem Auto – Diese Schlagzeilen des 14. Oktober 2019 bleiben vor allem der Bevölkerung von Wullowitz (Bezirk Freistadt) wohl noch länger in Erinnerung. Ab Mittwoch muss sich der mutmaßliche Mörder nun im Landesgericht Linz für seine Taten rechtfertigen. Der Angeklagte bestreitet die Tötungsabsicht, er wollte die Opfer nur „erschrecken“.

Es war am Nachmittag des 14. Oktober: Ein 33-jähriger Asylwerber geriet mit einem 32-jährigen Flüchtlingsbetreuer in einer Asylunterkunft in Wullowitz in einen Streit. Laut Ermittlungen dürfte es um den eigenmächtigen Tausch von Arbeitszeiten gegangen sein.