Nach Messerattacke in Asylunterkunft: Auf Flucht eine Person erstochen

Ein Mann soll Montagnachmittag in Wullowitz (Bezirk Freistadt) in einer Asylwerberunterkunft in Oberösterreich einen Betreuer mit einem Messer attackiert haben. Auf der Flucht soll der Verdächtige eine vollkommen unbeteiligte Person erstochen haben und mit dem Auto des Opfers geflüchtet sein, berichtete die Polizei OÖ.

Das Opfer wurde schwer verletzt nach Linz ins Spital geflogen. Die Alarmfahndung blieb bisher ohne Erfolg.