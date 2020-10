Wolf im Innviertel überfahren

Lenker gesucht

Von wo der Wolf genau gekommen ist, sei jedoch noch unklar. Direkt am Fundort wurde deshalb eine DNA-Probe genommen. In weiterer Folge wurde der Kadaver der Veterinärmedizinischen Universität in Wien übergeben.

Diese solle laut Stadler unter anderem klären, woran der Wolf – der bereits ein bis eineinhalb Tage dort gelegen sei – genau gestorben ist. „Wir vermuten einen Pkw oder Lkw“, sagt Stadler. Am besten sei es, wenn sich der Lenker einfach melden würde: Das Tier ist zwischen Donnerstag und Samstag nahe der Ortschaft Ludham angefahren worden. Wann die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, wisse man noch nicht.