Wohn- und Arbeitszentrum für Menschen mit Beeinträchtigungen in Linz entsteht

Das Land Oberösterreich forciert bei diesem Projekt die "Integrative Beschäftigung" von Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie sollen im nahen Umfeld ihrer Wohnung arbeiten, etwa in der Grünraumpflege, bei Hausverwaltertätigkeiten, bei einem Nahversorger oder bei Lebensmittelzustellungen, hieß es in der Unterlage zu einer Pressekonferenz mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), Wohnbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Mittwoch.

Betruung durch 20 Mitarbeiter

Die Menschen im neuen Stadtteil werden von der Lebenshilfe Oberösterreich durch etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut. Erstmals sind zwei Wohnungen als Trainingswohneinheiten vorgesehen. Dort können Menschen mit Beeinträchtigungen freiwillig lernen, die Wohn-, Alltags- und Freizeitgestaltung selbstständig in die Hand zu nehmen. Die Verweildauer ist begrenzt. Die Begleitungsintensität wird zu Beginn an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst und in der Folge reduziert. Am Ende werden die Menschen in ein für sie passendes Wohnangebot vermittelt - mit mehr oder weniger Begleitung, je nach der dazu gewonnenen Selbstständigkeit.

600 weitere Plätze bis 2027

Allein im Jahr 2022 sind vom Land Oberösterreich für den Ausbau von Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigungen 285,3 Millionen Euro vorgesehen. Bis 2027 sollen 600 zusätzliche Plätze entstehen, hieß es. In einer ersten Ausbauphase bis 2025 werden 80 Millionen Euro aus dem Oberösterreich-Plan dafür bereitgestellt.