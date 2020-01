Wochenbett: Zeit der Ruhe und des Kuschelns

„Im Kopf der Frauen gibt es oft diesen Leistungsdruck: Ich muss funktionieren. Das können manche auch nach einer Geburt nicht abschalten. Dabei ist es so entscheidend, sich Ruhe zu gönnen, Pausen einzulegen, zu liegen, mit dem Baby zu kuscheln, viel zu stillen und sich Zeit für diese neue Familienkonstellation zu nehmen“, sagt Constanze Hanner. Denn Schwangerschaft und Geburt seien für den Körper belastend, danach brauche es entsprechende Phasen der Regeneration.

Zu viel Stress

Nicht selten kommt es vor, dass Frauen nach einer Geburt wieder viel zu rasch und heftig in den Alltag einsteigen. Das kann Folgen für Körper und Seele haben. „Aus medizinischer Sicht kann zu viel Stress im Wochenbett etwa Brustentzündungen oder einen Milchstau auslösen, es kann zu Infektionen kommen, die sogar in stationären Aufenthalten enden können. Auf den Babyblues kann die Wochenbettdepression oder im seltenen Fall sogar die Wochenbettpsychose folgen, wenn sich Frauen in dieser sensiblen Zeit nicht schonen“, erklärt Dr. Gerald Bräutigam, Gynäkologe am Kepleruniklinikum und Wahlarzt in Linz.