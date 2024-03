Wirtschaftsfaktor Internet: Sichtbar in der virtuellen Welt

Der KURIER hat bei vier Einzelunternehmerinnen aus Oberösterreich nachgefragt, wie sie die virtuelle Welt für sich nutzen, wie sie den Spagat zwischen Privatleben und Beruf online handhaben und wie viel Zeit in ihre Online-Auftritte fließt.

„60 bis 70 Prozent meiner Buchungen kommen mittlerweile über diese Plattform rein, Tendenz steigend.“ Engagiert wird sie ausschließlich von Paaren, die ihre Leidenschaft für die Berge teilen. Meist in der Woche nach der Hochzeit nimmt sie Braut und Bräutigam – zu Beginn in Wanderkleidung – mit auf den Berg. Oben angekommen folgt die Stärkung, bevor alle das Hochzeitsgewand anziehen und es losgeht.

Ein Blick auf ihre Profile in sozialen Medien – und alles ist klar: Diese Frau brennt für die Berge. Marlene Brandl ist Fotografin aus Micheldorf und hat es geschafft, Beruf und Leidenschaft unter einen Hut zu bringen. Sie hat sich auf „Afterwedding Shootings“ spezialisiert, ausschließlich auf dem Berg, vor atemberaubender Kulisse. Um diese Nische zu zeigen und bekannt zu machen, nutzt sie vor allem Instagram intensiv.

„Ich habe eine sehr genaue Zielgruppe, die ich mit meiner Online-Präsenz konkret ansprechen kann“, so die 30-jährige Fotografin. Ihre Inhalte plant sie akribisch, kaum etwas wird dem Zufall überlassen. Je aktiver sie sei, desto mehr möge das der Algorithmus hinter den Bildern: „Je mehr ich poste, desto mehr Menschen werde ich mit meinem Profil angezeigt.

Eine riesige Viper, die sich um den Körper schlängelt. Ein Kaiman auf dem Unterarm. Eine imposante Meerjungfrau mit wallendem Haar auf dem Oberschenkel. Viktoria Resinger ist bekannt für ihr künstlerisches Talent. Fast alle Tattoos zeichnet sie ohne Schablone und Vorlage direkt auf die Haut, um sie dann in genauester Detailarbeit zu stechen. Ihr Studio „Bloodsisters Tattoo“ betreibt die 36-Jährige in Pasching bei Linz.

Selbst wenn Viktoria Resinger eine wesentlich größere Online-Reichweite hätte, „könnte ich ja trotzdem nicht mehr arbeiten als jetzt. Als Einzelunternehmerin gibt es nur mich in meinem Studio. Und ich habe auch ein Privatleben, das mir wichtig ist.“

„Mein Terminkalender ist für dieses Jahr komplett voll, deswegen nehme ich für mich persönlich den Druck aus der Thematik raus. Ich poste Tattoos, auf die ich besonders stolz bin, freue mich über jedes Like und jede Interaktion, aber ich stresse mich nicht mehr deswegen.“

Deswegen zeigt Eibensteiner vor allem verschiedene Looks und Styles. „Natürlich kommen Leute zu mir, weil sie mich und mein Geschäft auf Instagram entdeckt haben. Aber kein Kanal kann den direkten Kontakt zwischen Menschen abfedern.“ Was sie online zeigt, solle ihr leicht von der Hand gehen. Manche Beiträge werden geplant, das meiste entstehe aber ganz spontan.

„Mein Ziel für meinen Online-Auftritt ist es, authentisch zu sein. Es gibt keinen Unterschied zwischen mir im Internet und mir im Shop. Ich will keine Verkaufsplattform kreieren, weil ich auch nicht zum Konsum anregen will. Das ist gegen meine Prinzipien.“

Die 49-Jährige hat vor einem Jahr das „ Buddy & Murphy “ am Linzer Hauptplatz 23 aufgemacht. Dort verkauft sie Vintage und Secondhand-Mode . Und sie kooperiert mit jungen Design-Schaffenden.

Cranio Sacrale-Praktikerin: "Schöner Spielraum, aber nicht essenziell"

Sie arbeitet mit Berührungen und mit Menschen, die gerne „ganzheitlich etwas für ihren Körper tun möchten.“ Daniela Würfl ist Cranio Sacrale Praktikerin, ist in Linz, Ulrichsberg und im Bergergut anzutreffen. Das Internet nutzt sie, um „greifbar und sichtbar zu werden.“

Die Anzahl jener Menschen, die online auf sie aufmerksam werden und Termine buchen, steige stetig, so die 43-Jährige. „Dabei lerne ich viel von anderen durch Beobachtung. Durch Vernetzung entstehen auch online weite Kreise, das hilft natürlich.“ Prinzipiell sei es aber noch immer entscheidend, mit Menschen in der Wirklichkeit in Berührung zu kommen.

„Das Internet ist ein schöner Spielraum, aber für mich wirtschaftlich nicht essenziell. Aber natürlich ist es praktisch. Wenn zum Beispiel spontan ein Termin frei wird, poste ich den online und er wird immer sofort wieder gebucht“, erklärt Würfl. Wie sie sich im Internet zeige, passiere intuitiv, „ich nutze es mit meiner Philosophie, wie ich bin. Ich gehe mit dieser Form der Interaktion sehr bewusst um.“.