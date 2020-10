„Wir sind zutiefst soziale Wesen“

Adrian Kamper, Leiter der Psychosomatik für Kinder und Jugendliche am Klinikum Wels-Grieskirchen hält fest: „Grundsätzlich ist es schon so, dass die Idee eines sozialen Lebens nicht verloren gehen darf. Denn wir Menschen sind durch und durch soziale Wesen.“ Es gehe also vor allem darum, sich auf die neue – vorübergehende – Situation einzustellen. Und das machen Kinder, in dem sie sich an ihren Bezugspersonen orientieren: „Wenn also Eltern ängstlich reagieren, wird sich das auf die Kinder übertragen. Aber natürlich genauso, wenn die Eltern ruhig und gelassen reagieren,“ so der Grieskirchner Kinder-Primar.