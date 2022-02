Werner Steinecker ist Generaldirektor der Energie AG, Klaus Dorninger ist Geschäftsführer im Energie AG Vertrieb.

KURIER: Wenn Russland im Krieg mit der Ukraine tatsächlich den Gashahn abdrehen würde, wie würde uns das in Oberösterreich treffen?

Werner Steinecker: Ich schätze die Gefahr eines Krieges gering ein. Putin musste aufgrund des Vorrückens der Amerikaner und der NATO einmal Flagge zeigen.

Wie hoch ist der Prozentsatz von russischem Gas in Österreich und Oberösterreich?

Klaus Dorninger: Er beträgt zwischen 70 und 80 Prozent. In Europa ist die Situation eine ähnliche. Falls es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung käme, würde es vermutlich Maßnahmen gegen Russland geben. Sie hätten wahrscheinlich Gegenmaßnahmen zur Folge, es würde zu einem Aufschaukeln der Situation kommen. Die Gasspeicher sind sowohl in Österreich als auch in Europa in einem nicht sehr hohen Ausmaß gefüllt. Wir sollten aber in Österreich wie auch in Europa gut über den Winter kommen. Sofern dies der Fall ist, kann damit gerechnet werden, dass der Preisdruck etwas nachlässt.

Experten sagen, dass die Speicher in Österreich nur mehr zu 21 Prozent gefüllt sind.

Dorninger: Unsere Speicher sind sehr hochvolumig, wir haben Speicher im Ausmaß von mehr als 90 Terawattstunden. Das ist mehr als der gesamte Jahresverbrauch Österreichs.

Steinecker: Wir sind das einzige Land in der EU, das größere Speicherkapazitäten hat, als tatsächlich verbraucht wird.

Dorninger: Durch den hohen Gaspreis haben sich LNG-Tanker (Tanker mit Flüssiggas) nach Europa statt nach Asien bewegt und haben hier ihr Cargo gelöscht. Russland deckt den einen Teil der Versorgung ab, der zweite Teil kommt mit den Schiffen über das Meer.

Steinecker: Das, was der militärische Aufwand die Russen kostet, haben sie durch die gestiegenen Öl-und Gaspreise schon herinnen.

In welchen Bereichen wird das Gas in Oberösterreich eingesetzt?

Dorninger: Während Wien sehr viel Raum- und Fernwärme hat und mit 500.000 Gasheizungen der Schwerpunkt beim Konsumenten liegt, hat Oberösterreich viel Industrie und mit 120.000 Gasheizungen relativ wenig Raum- und Fernwärme.

Steinecker: 30 Prozent sind Raumwärme, der Rest ist Industrie.

Das bedeutet, wir sind in der Gasversorgung zu einem wesentlichen Teil von Russland abhängig.

Dorninger: Wir sind zu 70 bis 80 Prozent von Russland abhängig. Die Speicher und die Inlandsproduktion in Österreich leisten einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit.

Neben der Versorgung geht es auch um sicherheitspolitische Aspekte. Wurden die bei Gas zu wenig beachtet, hat man einfach alles dem Markt überlassen?

Steinecker: Wenn es um Energie geht, gibt es kaum Situationen, wo es im großen Verband keine Abhängigkeiten gibt. Das ist auch beim Strom der Fall. Das belegt der 8. Jänner 2021, wo wir von ganz Europa abhängig waren, damit der Blackout nicht stattgefunden hat. Weil Europa funktioniert hat, konnte das Problem in Kroatien gelöst werden.