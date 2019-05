Wir schenken der Oma Zeit

Heute ist also Muttertag. Und sicher habt ihr für eure Mama eine Überraschung gebastelt, ein Gedicht auswendig gelernt oder vielleicht sogar einen Kuchen gebacken und das Frühstück zubereitet. Wir, der Kasperl und ich, haben uns auch überlegt, welche Überraschung wir für unsere Omama vorbereiten könnten. Unsere Omama ist ja irgendwie unsere Mama.

Sie ist immer für uns da

Abgesehen davon, dass sie den besten Guglhupf aller Zeiten backen kann, ist sie immer für uns da. Sie tröstet uns, wenn wir traurig sind, und sie lacht mit uns, wenn es uns gut geht. Wir könnten uns eine Zeit ohne sie gar nicht vorstellen. Erst kürzlich haben wir wieder gemerkt, wie sie uns fehlt, denn da war sie ein paar Tage krank und konnte sich nicht so richtig um uns kümmern. Da haben wir selber unser Essen zubereitet, unsere Zimmer selber aufgeräumt, das ganze Haus sauber gemacht und so weiter, es war ganz schön viel zu tun und wir brauchten viel Zeit dazu.

Wir setzen uns zu ihr

Und auf einmal wussten wir, womit wir unsere Omama an diesem besonderen Tag überraschen. Wir schenken ihr Zeit. Wir versprechen ihr, wann immer sie mag, setzen wir uns zu ihr und hören ihr zu. Sie weiß so viel zu erzählen von Blumen, vom Gemüse im Garten, von alten Freunden und von längst vergangenen Zeiten. Und dabei glänzen ihre Augen so richtig vor Freude. Und bevor ich es vergesse, natürlich schenken wir unserer Omama auch einen Blumenstrauß, einen Strauß Margeriten, direkt von der Wiese vor unserem Haus. Denn diese Blumen hat sie am allerliebsten.

Linzer Puppentheater (im Kuddelmuddel) 4020 Linz, Langgasse 13. Tel. 0664 8973060 www.puppentheater.at

Autorin Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters