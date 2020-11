„Wir betreiben neosozialistischen Kapitalismus“

Es gibt hier beunruhigende Tendenzen. Denn die Ansicht, dass Schuldenberge keine Gefahr darstellen und der Staat nie bankrott gehen kann, ist eine sehr gefährliche Idee. Sie ist jetzt richtig, weil man helfen muss, sie wird aber morgen sehr schnell zu begraben sein.

In diesen düsteren Tagen dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass das zur Zeit die größte kollektive Solidaritätsaktion der neueren Zeitgeschichte ist. Diese Pandemie, die wirklich tragisch und dramatisch ist, wird durch eine immense Unterstützung des Staates begleitet. In Österreich wird er schlussendlich 40 bis 50 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die Krise zu bewältigen. Das ist unfassbar viel. Es ist eine bemerkenswerte zivilisatorische Leistung, dass wir kollektiv imstande sind, eine solche Krise so zu bewältigen. Ich will mir nicht vorstellen, wie eine solche Pandemie vor 50 oder 100 Jahren wirtschaftlich und zivilisatorisch gewütet hätte. Das System zeigt sich trotz allen Leids als relativ widerstandsfähig. Wir sehen zum Glück keinen sozialen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Zerfall. Das ist höchst bemerkens- und lobenswert. Eigentlich leisten wir als Gesellschaft wahnsinnig viel.



Joe Biden ist zum neuen US-Präsidenten gewählt worden. Wie wird sich der Handelskonflikt USA-China weiter entwickeln? Dahinter steht die Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in der Welt, bei der die USA in der Defensive und China in der Offensive ist.

Ja, das ist besorgniserregend. Die USA haben ihre Strahlkraft verloren. Das Land ist verunsichert, angeschlagen und ermattet. Das ist im geopolitischen Konflikt mit China für die gesamte westliche Welt ein großes Problem. Es zeichnet sich ab, dass die USA und Europa deutlich geschwächt und China gestärkt aus der Pandemie heraus kommen. Das ist für unsere westliche Welt eine Katastrophe. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es beiden gelingt, sehr schnell dem chinesischen Staatskapitalismus-Modell etwas entgegenzusetzen. Schlussendlich bleiben die USA die Leitkultur der westlichen Welt, ob wir das wollen oder nicht. Es muss der Anspruch der USA sein, das marktwirtschaftliche System, basierend auf individuellen Freiheitsrechten, hochzuhalten und für die kommenden Jahre eine Zukunftsvision zu entwickeln. Die westliche Welt nimmt man als in Konflikten verstrickt und uneinig war. Es ist der Wunsch und die Hoffnung, dass es Biden gelingt, sie wieder zu vereinen und eine Vision zu entwickeln. Es ist immens wichtig, dass die Führungsrolle, auch die intellektuelle, von den USA wahrgenommen wird. Das hat in den vergangenen vier Jahren gefehlt.

Ich hoffe sehr, dass das gelingt, bin mir aber nicht sicher, ob Biden der richtige Mann dafür ist. Er hat sich als Anti-Trump wählen lassen. Das genügt aber nicht, es braucht jemanden, der den Weg in die Zukunft zeigen kann. Vielleicht ist er nur eine Übergangslösung.

Viel Zeit bleibt nicht, denn China legt ein massives Tempo an den Tag.

Wir Europäer reden stets klug über die Probleme der USA, nehmen aber unsere Rolle als wichtiger Faktor in der Welt nicht wahr. Weder beim Krieg in Syrien noch im Krieg Aserbaidschan gegen Armenien. Und wir jammern gleichzeitig über die Flüchtlinge, die zu uns wollen.

Europa ist selber unter Druck, die eigene Rolle zu überdenken. Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass Europa auf die USA zu geht und sagt, wir möchten mit euch zum Beispiel ein Freihandelsabkommen abschließen. Aus geopolitischen Gründen. Um die transatlantische Achse Europa-USA zu stärken. Um China etwas entgegenzusetzen und es damit unter Druck zu setzen, selber ihren Heimmarkt zu öffnen. Das wäre die Trump-Politik, aber in konzilianter und positiver Weise umgesetzt. Man fordert China nicht direkt heraus, sondern macht China klar, dass dem Land der Freihandel nützt. Solange die transatlantische Achse bröckelt, ist das eine Einladung an China, seinen Weg weiter zu gehen. Das Einstehen für freie und faire Handelsbeziehungen wäre die konsequentere Art Haltung gegen Trumppolitik der vergangenen Jahr einzunehmen, als nur plump gegen ihn zu wettern.

