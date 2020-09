Wiesenthal-Strasse in Linz gefordert

Die Ausstellung der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und des Touro College Berlin in Zusammenarbeit mit der Wiener Library London ist von 22. September bis 21. Oktober in der Aula der Linzer Kunstuni und von 6. November bis 7. Jänner im Haus der Geschichte Österreich in Wien zu sehen. „Die Kunstuniversität trägt eine besondere Verantwortung angesichts der Geschichte der Brückenkopfgebäude am Hauptplatz“, sagte Rektorin Brigitte Hütter. Das Gebäude, in dem die Kunstuni heute residiert, war Teil der Monumentalarchitektur, die die Nationalsozialisten am Donauufer errichtet hatten.