Wieder Zentrum der digitalen Welt

Dem Versagen und dem Fehler in der digitalen Welt gehen 1000 Künstler, Forscher und Aktivisten beim diesjährigen „ Ars Electronica Festival“ in Linz auf den Grund. Das Festival ist bei den Themen digitale Medienkunst und Computeranimation weltweit führend. Und es lockte im Vorjahr innerhalb von fünf Tagen 100.000 Besucher in Oberösterreichs Landeshauptstadt. Die Linzer Gästebetten werden wieder ausgebucht sein. Für die fünftägige Veranstaltung „Error - the art of Imperfection“ in der kommenden Woche wurden die Ausstellungsflächen wieder ausgeweitet.

„Da ist wohl einiges schief gelaufen in der digitalen Revolution“, sagt die Geschäftsführerin des Ars Electronica Centers (AEC), Christine Schöpf. Sie nennt die ausgehebelte Privatsphäre von Millionen Internetnutzern oder das Zeitalter der Fake-News als Hintergrund des Festival-Themas.

„Einer Gesellschaft, die nach Perfektion strebe, steht Unvollkommenheit als ihr größtes Potenzial gegenüber. Wir haben mit dem Thema eine unheimliche Größe und Dynamik erreicht“, sagt AEC-Chef Gerfried Stocker.