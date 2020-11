Wenn die Schultore am Tag der offenen Tür zu bleiben

„Ich führe derzeit viele Telefonate, informiere Eltern eben auf diesem Wege über unsere Schule“, erklärt Klaus Bachler, Direktor des Privatgymnasiums Kollegium Aloisianum in Linz. Ab Dezember gibt es auf der Homepage kurze Videos, in denen sich die Fachschaften vorstellen. „Außerdem verfassen unsere Erstklässlerinnen und Erstklässler gerade persönliche Briefe für alle bis dato angemeldeten Kinder. Darin schildern sie ihre ersten Erfahrungen an der Schule“, so Bachler. Der beste Zeitpunkt für die Anmeldung sei jetzt, „denn im Jänner starten wir schon mit unseren Aufnahmenachmittagen.“