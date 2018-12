Weltweiter Musikmix ist wie eine Sprache

Wenn das Vokalensemble „Nobuntu“, Sängerin Chanda Rule, Posaunist Paul Zauner und Pianist Carlton Holmes ihr „Afro American Gospel“-Konzert beenden, tanzen sie. „Spontan und improvisierend zu tanzen macht anderen Mut, sich direkter auszudrücken“, sagt Paul Zauner dem KURIER.

Diese besondere Combo tritt am Samstag, 15. Dezember im Linzer Brucknerhaus und am 16. Dezember im Stadtsaal in Mattighofen auf (jeweils 19.30 Uhr). Südafrikanische und europäische Musik treffen dabei auf amerikanische Spirituals. „Jeder bringt die Musik aus seiner Heimat ein.“ Mehrstimmig gesungener „Natursound“ aus verschiedenen Kulturen in Simbabwe fügt sich mit jazzigen Klängen der Posaune und des Klaviers zusammen. „Man merkt, wie diese Musikstile miteinander verwoben sind. Die Mischung daraus ist wie eine eigene, musikalische Sprache“, meint er.