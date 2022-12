Wels: Polizei "erntete" Cannabis gleich kübelweise

Am Samstagabend hat die Welser Polizei innerhalb von wenigen Stunden gleich zwei Drogenplantagen in Privatwohnungen aufgedeckt. Laut Aussendung vom Sonntagmorgen fand eine Streife gegen 18.00 Uhr in der Wohnung eines 31-Jährigen mehrere Cannabispflanzen und ein Aufzuchtzelt. Zwei Stunden später stellten die Beamten bei einem amtsbekannten 35-Jährigen erneut kübelweise Marihuana sicher. Beide Beschuldigten wurden angezeigt.

Starker Cannabisgeruch ließ die erste Drogenfarm auffliegen. Bewohner eines Mehrparteienhauses hatten die Polizei am frühen Abend verständigt, die anrückende Streife nahm das starke Pflanzenaroma schon bei Betreten des Gebäudes wahr. Der daraufhin verdächtigte 31-jährige Mieter ließ die Beamten freiwillig in seine Wohnung, wo sie 20 Cannabispflanzen sowie mehrere Eimer und Kartons mit bereits geernteten Blüten und Blättern vorfanden. Bargeld in unbekannter Höhe und mehrere Barren sowie Münzen aus Gold, Silber und Kupfer wurden ebenso konfisziert.

Zweiter Einsatz

Gegen 20.00 Uhr wurde eine weitere Drogenplantage in der Wohnung eines bereits amtsbekannten 35-Jährigen aufgedeckt. Ermittlungen zu einer gefährlichen Drohung hatten die Beamten zum betroffenen Mehrparteienhaus und mithilfe eines Nachbarn zur Wohnung des Verdächtigen geführt. Als die Tür geöffnet wurde, schlug den Polizisten starker Cannabisgeruch entgegen.

Auch der 35-Jährige stimmte einer Durchsuchung zu und händigte den Beamten zunächst ein kleines Glas mit etwas Marihuana aus. Bei genauer Inspektion der Privaträume wurde ein ganzer Baumarktkübel mit einer größeren Menge Cannabiskraut sichergestellt. Im Kellerabteil des Mieters fanden sich weitere vier Kübel, mehrere Gläser und Säckchen mit insgesamt zwei Kilogramm Marihuana sowie einige Behältnisse mit Haschisch, Tabletten und noch nicht untersuchten Pulvern.

Erneut beschlagnahmte die Streife Utensilien zum Anbau und zur Aufzucht von Cannabispflanzen, der 35-jährige Besitzer wurde von der Kriminalpolizei festgenommen. In einem ersten Verhör gab er an, 24 Pflanzen zum Eigengebrauch angepflanzt zu haben, stritt deren Verkauf aber vehement ab.