Warum reden manchmal Gold ist

Dass Smartphones unser Leben leichter machen können, wissen wir. Dass ohne sie bald nichts mehr geht – Zahlen, Bankgeschäfte, Amtswege, Fotografieren etc. –, nehmen wir zur Kenntnis. Dass man mit dem offenbar schon unentbehrlichen Bestandteil unserer Identität auch telefonieren kann, vergessen aber immer mehr Handynutzer.

Mit echten Menschen zu reden, scheint uncool zu sein. Da schickt man lieber Messages, SMS und Mails. Am besten mit vielen Emojis. Denn damit spart man auch mit den Worten, schafft es aber, die ohnehin recht komplizierte Kommunikation von Mensch zu Mensch noch schwieriger zu machen. Gelebtes Motto: Lieber Facebook statt Face to Face.

Klingt ja an sich ganz gut, ist es aber nur bedingt. Denn die schriftliche Hin- und Herkommuniziererei beansprucht oft wesentlich mehr Zeit als ein schlichtes Telefonat. Zumindest bei all jenen Themen, die etwas mehr an Meinungsaustausch brauchen, als dies mit einem raschen Anklicken des Rauf- unter Runter-Daumens möglich ist. Oder anders ausgedrückt: Reden Sie mal wieder mit Ihren Mitmenschen. Sie werden staunen, das funktioniert.