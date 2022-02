VP-Gemeinderat aus OÖ soll Genesungszertifikat erschlichen haben

Ein ÖVP-Gemeinderat aus dem Bezirk Vöcklabruck dürfte sich mit dem positiven Gurgeltest eines Bekannten ein Genesungszertifikat erschlichen haben. Er sowie vier Familienangehörige und ein Bekannter kamen angeblich so zu einem derartigen Nachweis.

Die ÖVP Oberösterreich, die aus der Kronen Zeitung am Mittwoch von dem Verdacht erfuhr, recherchierte am Nachmittag noch in der Causa. Mit dem Beschuldigten liefen Gespräche, hieß es aus der Landesparteizentrale in Linz.

Anonyme Anzeige

Bereits Anfang Februar hatte die Polizei mitgeteilt, dass wegen einer anonymen Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck Ermittlungen eingeleitet worden waren. Die Beschuldigten sollen sich bei einer erkrankten 24-Jährigen sowie einem erkrankten 43-Jährigen positive Proben besorgt haben und unter den jeweils eigenen Daten auswerten haben lassen.

Der ÖVP-Kommunalpolitiker gab den mutmaßlichen Betrug laut Kronen Zeitung zu: „Das war sicher ein Fehler.“ Er haben den 2G-Nachweis für die Skiliftkarte benötigt, wird er weiter zitiert. Eine Impfung lehne er ab. Gegen ihn sowie die anderen fünf Personen wurde bereits Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wels erstattet.